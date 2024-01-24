تكريم شيكابالا قبل انطلاق مباراة الزمالك وأم صلال
الأربعاء، 24 يناير 2024 - 15:21
تكريم النجم المصري شيكابالا قبل بداية مباراة تحديد المركز الثالث ⭐️— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 24, 2024
بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆#الزمالك_أم_صلال pic.twitter.com/PXi2jTT2Hk
تكريم شيكابالا
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