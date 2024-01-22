هدف كاب فيردي الأول ضد مصر - جيلسون تافاريس
الإثنين، 22 يناير 2024 - 22:51
منتخب الرأس الأخضر يفتتح التسجيل في شباك منتخب مصر#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #الرأس_الأخضر#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/cGYiDnnoyo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
هدف كاب فيردي الأول ضد مصر - جيلسون تافاريس
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