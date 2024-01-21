مخلص فوز ريال مدريد على ألميريا 3-2 (الدوري الإسباني)
الأحد، 21 يناير 2024 - 22:21
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 4-2 (الدوري الإسباني) هدف ألميريا الأول ضد ريال مدريد - رمضاني (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ريال مدريد 4-2 (كأس ملك إسبانيا) هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام ريال مدريد - جريزمان (كأس الملك) هدف ريال مدريد الثاني أمام أتلتيكو مدريد - خوسيلو (كأس الملك) هدف أتلتيكو مدريد الثاني أمام ريال مدريد - موراتا (كأس الملك) هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد - أوبلاك (كأس الملك) هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام ريال مدريد - لينو (كأس الملك)
أخر الأخبار
أشطر أولاد 3 ساعة | كوت ديفوار 2023