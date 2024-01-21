ملخص تعادل المغرب مع الكونغو الديموقراطية 1-1 (أمم إفريقيا)

الأحد، 21 يناير 2024 - 19:32

1/21/2024 7:32:55 PM ملخص تعادل المغرب مع الكونغو الديموقراطية 1-1 (أمم إفريقيا)

ملخص تعادل المغرب مع الكونغو الديموقراطية 1-1 (أمم إفريقيا)

المغرب أمم إفريقيا الكونغو الديموقراطية
نرشح لكم
هدف الكونغو الديموقراطية الأول ضد المغرب - كاتومبا (أمم إفريقيا) هدف المغرب الأول أمام الكونغو الديمقراطية - أشرف حكيمي (أمم إفريقيا) هدف تونس الأول أمام مالي - حمزة رفيعة (كأس أمم إفريقيا) هدف مالي الأول أمام تونس - سينايوكو (كأس أمم إفريقيا) ملخص فوز أنجولا على موريتانيا 3-2 (أمم إفريقيا) هدف موريتانيا الثاني في أنجولا - أبو بكاري (أمم إفريقيا) هدف أنجولا الثاني في موريتانيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا) هدف تعادل موريتانيا في أنجولا - بونا عمر (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
ديجافو للمرة التاسعة.. ريال مدريد يفوز على ألميريا بسيناريو جنوني 14 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - سايس يفتح النار بسبب مواعيد المباريات: الأمر خطير ويجب الاهتمام باللاعبين 25 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر الدوري الإسباني - ريال بيتيس (0)-(1) برشلونة.. جوووول توريس 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - انتظارا للخاسر.. مصر تحسم الصدارة بسحق الكاميرون في بطولة إفريقيا 31 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - الركراكي: لم نستغل فرصنا لقتل المباراة.. وسنتعلم من الأخطاء للمستقبل 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(0) السعودية.. بطاقة حمراء 45 دقيقة | آسيا
استراحة أمم إفريقيا - زامبيا (0) (1) تنزانيا.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل برشلونة - كوبارسي ينال بدايته في غياب الدفاع الكتالوني أمام بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح