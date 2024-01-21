هدف ألميريا الأول ضد ريال مدريد - رمضاني (الدوري الإسباني)
الأحد، 21 يناير 2024 - 17:44
ألميريا يفاجئ حسن العيدروس وريال مدريد بهدف مبكر 😅#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/41c5ReR7nS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
هدف مبكر جدا
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