هدف تونس الأول أمام مالي - حمزة رفيعة (كأس أمم إفريقيا)
السبت، 20 يناير 2024 - 22:41
هدف التعادل لـ تونس في مرمى مالي عن طريق حمزة رفيعة 🇹🇳🦅⚽pic.twitter.com/yvq1fwxZVS— FilGoal (@FilGoal) January 20, 2024
هدف تونس الأول أمام مالي - حمزة رفيعة (كأس أمم إفريقيا)
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