هدف مالي الأول أمام تونس - سينايوكو (كأس أمم إفريقيا)
السبت، 20 يناير 2024 - 22:38
⚽️🥅 مالي تتقدم على تونس بهدف عن طريق لاسين سينايوكو#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/7lNmKX08Ue— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
هدف مالي الأول أمام تونس - سينايوكو (كأس أمم إفريقيا)
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