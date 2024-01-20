ملخص فوز روما على فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

شاهد أهداف فوز روما على فيرونا بنتيجة 2-1 والصعود إلى المركز الثامن في الكالتشيو مؤقتًا ⚽️📽️#روما_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8gkVWtWsjc