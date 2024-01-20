ملخص فوز روما على فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 20 يناير 2024 - 21:26
شاهد أهداف فوز روما على فيرونا بنتيجة 2-1 والصعود إلى المركز الثامن في الكالتشيو مؤقتًا ⚽️📽️#روما_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8gkVWtWsjc— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024
ملخص فوز روما على فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)
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