أهداف فوز الوحدة على الزمالك 3-1 (مباراة ودية)
السبت، 20 يناير 2024 - 20:58
الوحدة الإماراتي يهزم الزمالك المصري بنتيجة 3-1 ويتأهل إلى نهائي بطولة الوحدة الودية الدولية لمواجهة الاتفاق السعودي 🏆— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الوحدة_الزمالك pic.twitter.com/lypoOaXUDW
دورة الوحدة الودية
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