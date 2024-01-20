هدف الوحدة الثالث ضد الزمالك - أحمد نور الله

هدف الوحدة الثاني ضد الزمالك - باكاييف

هدف فوز منتخب العراق الأولمبي على مصر - هلو فائق (بطولة دبي الودية)

هدف الوحدة الأول ضد الزمالك - منصور المنهالي

ملخص تعادل مصر مع غانا 2-2 (أمم إفريقيا)

وكيل وسام أبو علي يكشف حقيقة إصابته في القلب والعروض الأوروبية

أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-1 (كأس الرابطة)

أهداف تعادل المصري مع البنك الأهلي 2-2 (كأس الرابطة)

وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة