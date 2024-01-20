هدف الوحدة الثاني ضد الزمالك - باكاييف

صاروخ لا يصد ولا يرد 🚀



شاهد هذا الهدف العالمي لنادي الوحدة عن طريق باكاييف ⚽️📽️



بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆#الوحدة_الزمالك pic.twitter.com/ztqi6ly2QL