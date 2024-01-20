هدف الوحدة الثاني ضد الزمالك - باكاييف
السبت، 20 يناير 2024 - 20:27
صاروخ لا يصد ولا يرد 🚀— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024
شاهد هذا الهدف العالمي لنادي الوحدة عن طريق باكاييف ⚽️📽️
بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆#الوحدة_الزمالك pic.twitter.com/ztqi6ly2QL
هدف الوحدة الثاني ضد الزمالك - باكاييف
نرشح لكم
هدف الوحدة الثالث ضد الزمالك - أحمد نور الله هدف فوز منتخب العراق الأولمبي على مصر - هلو فائق (بطولة دبي الودية) هدف الوحدة الأول ضد الزمالك - منصور المنهالي ملخص تعادل مصر مع غانا 2-2 (أمم إفريقيا) وكيل وسام أبو علي يكشف حقيقة إصابته في القلب والعروض الأوروبية أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي 3-1 (كأس الرابطة) أهداف تعادل المصري مع البنك الأهلي 2-2 (كأس الرابطة) وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة
أخر الأخبار
قفزة الغزلان للصدارة 24 ثاتيه | كوت ديفوار 2023