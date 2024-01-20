ملخص فوز بوروسيا دورتموند ضد كولن 4-0 (الدوري الألماني)

السبت، 20 يناير 2024 - 20:20

1/20/2024 8:20:58 PM ملخص فوز بوروسيا دورتموند ضد كولن 4-0 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بوروسيا دورتموند ضد كولن 4-0 (الدوري الألماني)

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني كولن دونييل مالين
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