هدف الوحدة الأول ضد الزمالك - منصور المنهالي

هدف جماعي جميل من بداية الشوط الثاني 🌟



الوحدة يتقدم بالهدف الأول بفضل تسديدة رائعة من منصور المنهالي ⚽️📽️



بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆#الوحدة_الزمالك pic.twitter.com/clpHjyybTl