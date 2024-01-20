هدف الوحدة الأول ضد الزمالك - منصور المنهالي
السبت، 20 يناير 2024 - 20:07
هدف جماعي جميل من بداية الشوط الثاني 🌟— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2024
الوحدة يتقدم بالهدف الأول بفضل تسديدة رائعة من منصور المنهالي ⚽️📽️
بطولة الوحدة الودية الدولية 🏆#الوحدة_الزمالك pic.twitter.com/clpHjyybTl
هدف الوحدة الأول ضد الزمالك - منصور المنهالي
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