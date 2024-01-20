هدف بوركينا فاسو الثاني ضد الجزائر - برتراند تراوري (أمم إفريقيا)
السبت، 20 يناير 2024 - 17:41
⚽️🥅 بوركينا فاسو تتقدم على الجزائر 2-1 من ركلة جزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/lcKTYg7nnC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
هدف بوركينا فاسو الثاني ضد الجزائر - برتراند تراوري (أمم إفريقيا)
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