هدف بوركينا فاسو الأول ضد الجزائر - محمد كوناتي (أمم إفريقيا)
السبت، 20 يناير 2024 - 17:34
الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو يؤكد على صحة الهدف #كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/N6Sz2SAufX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
هدف بوركينا فاسو الأول ضد الجزائر - محمد كوناتي (أمم إفريقيا)
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