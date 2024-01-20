هدف أرسنال الثالث ضد كريستال بالاس - تروسارد (الدوري الإنجليزي)
السبت، 20 يناير 2024 - 16:27
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 20, 2024
Leandro Trossard makes it 3-0 to Arsenal thanks to great distribution from Raya and a neat pass from Gabriel Jesus!#beINPL #AFC #CPFC #ARSCRY pic.twitter.com/ryh1ju8tRZ
هدف أرسنال الثالث ضد كريستال بالاس - تروسارد (الدوري الإنجليزي)
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