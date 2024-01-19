أهداف فوز إنتر على لاتسيو 3-0 (السوبر الإيطالي)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 23:17
بثلاثية نظيفة.. إنتر إلى نهائي السوبر الإيطالي لمواجهة نابولي ✅— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 19, 2024
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#السوبر_الإيطالي#إنتر_لاتسيو pic.twitter.com/Xsm1B7U65x
أهداف فوز إنتر على لاتسيو 3-0 (السوبر الإيطالي)
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