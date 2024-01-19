ملخص فوز إيران على هونج كونج 1-0 (كأس آسيا)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 22:13
ملخص فوز إيران على هونج كونج 1-0 (كأس آسيا)
نرشح لكم
ملخص فوز إندونيسيا على فيتنام 1-0 (كأس آسيا) ملخص فوز العراق على اليابان 2-1 (كأس آسيا) هدف العراق الثاني في اليابان - أيمن حسين (كأس آسيا) هدف العراق الأول في اليابان - أيمن حسين (كأس آسيا) ملخص تعادل فلسطين مع الإمارات 1-1 (كأس آسيا) ملخص فوز أوزباكستان على الهند 3-0 (كأس آسيا 2023) ملخص فوز أستراليا على سوريا 1-0 (كأس آسيا) ملخص تعادل لبنان 0-0 الصين (كأس آسيا)
أخر الأخبار
عقارب بلا سم 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023