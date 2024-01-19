هدف السنغال الثالث ضد الكاميرون - ساديو ماني (أمم إفريقيا)

الجمعة، 19 يناير 2024 - 21:22

1/19/2024 9:22:04 PM هدف السنغال الثالث ضد الكاميرون - ساديو ماني (أمم إفريقيا)

هدف السنغال الثالث ضد الكاميرون - ساديو ماني (أمم إفريقيا)

الكاميرون السنغال أمم إفريقيا ساديو ماني
نرشح لكم
ملخص فوز غينيا على جامبيا 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السنغال على الكاميرون 3-1 (أمم إفريقيا) هدف السنغال الأول ضد الكاميرون - إسماعيلا سار (أمم إفريقيا) ملخص فوز كاب فيردي على موزمبيق 3-0 (أمم إفريقيا) هدف كاب فيردي الثالث ضد موزمبيق - كيفن بينا (كأس أمم إفريقيا 2023) هدف كاب فيردي الأول ضد موزمبيق - بيبي (كأس أمم إفريقيا 2023) أهداف فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 (السوبر الإيطالي) ملخص تعادل مصر مع غانا 2-2 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
الأخدود السعودي يعلن مواجهة الأهلي وديا في أبو ظبي 2 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11 8 دقيقة | القسم الثاني
عقارب بلا سم 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - سونج يعترف: السنغال كانت أفضل من الكاميرون.. ومواجهة جامبيا نهائي 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في غياب صلاح قبل لقاء كاب فيردي 29 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - عودة يقرر رحيل 3 لاعبين عن صفوف المقاولون 51 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أليو سيسيه: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح