ملخص فوز أتليتكو مدريد على ريال مدريد 4-2 (كأس ملك إسبانيا)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 17:27
ملخص فوز أتليتكو مدريد على ريال مدريد 4-2 (كأس ملك إسبانيا)
نرشح لكم
هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام ريال مدريد - جريزمان (كأس الملك) هدف ريال مدريد الثاني أمام أتلتيكو مدريد - خوسيلو (كأس الملك) هدف أتلتيكو مدريد الثاني أمام ريال مدريد - موراتا (كأس الملك) هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد - أوبلاك (كأس الملك) هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام ريال مدريد - لينو (كأس الملك) تتويج ريال مدريد بـ لقب كأس السوبر الإسباني 2023-24 ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني) ملخص فوز برشلونة على لاس بالماس 2-1 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
عقارب بلا سم 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023