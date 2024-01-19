هدف كاب فيردي الأول ضد موزمبيق - بيبي (كأس أمم إفريقيا 2023)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 16:56
هدف… عابر للقارات🚀#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/0L2M1PBKJ1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024
هدف كاب فيردي الأول ضد موزمبيق - بيبي (كأس أمم إفريقيا 2023)
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