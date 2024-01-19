هدف العراق الأول في اليابان - أيمن حسين (كأس آسيا)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 14:29
العراق يفتتح التسجيل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/VgNg1S4VA3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024
هدف العراق الأول في اليابان - أيمن حسين (كأس آسيا)
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