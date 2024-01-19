هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام ريال مدريد - جريزمان (كأس الملك)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 01:06
الجنون مستمر في الديربي..🔥— SSC (@ssc_sports) January 18, 2024
غريزمان يسجل ثالث الأهداف لـ أتلتيكو مدريد ⚽
أتلتيكو مدريد 3 × 2 ريال مدريد#ديربي_مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/GTR7Se60DW
رائعة جريزمان تعيد الأتلتي للتقدم
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