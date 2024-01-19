أهداف فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 (السوبر الإيطالي)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:53
صافرة النهاية..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 18, 2024
نابولي يفوز على فيورنتينا بثلاثية نظيفة ويبلغ النهائي
شاهد أهداف المباراة#السوبر_الإيطالي | #نابولي_فيورنتينا pic.twitter.com/5u9nJEgjku
أهداف فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 (السوبر الإيطالي)
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