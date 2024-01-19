هدف ريال مدريد الثاني أمام أتلتيكو مدريد - خوسيلو (كأس الملك)
الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:24
خوسيلو يعود بالريال لنتيجة التعادل ⚽🔥— SSC (@ssc_sports) January 18, 2024
أتلتيكو مدريد 2 × 2 ريال مدريد#ديربي_مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/cOTesxV0jD
التعادل قبل النهاية
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