هدف مصر الثاني ضد غانا - مصطفى محمد (أمم إفريقيا)
الخميس، 18 يناير 2024 - 23:39
مصطفى محمد يعدل الكفّة (2-2)للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/NYoMaZw98b
هدف مصر الثاني ضد غانا - مصطفى محمد (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
أهداف فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 (السوبر الإيطالي) ملخص تعادل مصر مع غانا 2-2 (أمم إفريقيا) هدف غانا الثاني ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد غانا - عمر مرموش (أمم إفريقيا) إصابة محمد صلاح واستبداله ضد غانا (أمم إفريقيا) هدف غانا الأول ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على كوت ديفوار 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز غينيا الاستوائية على بيساو 4-2 (أمم إفريقيا)