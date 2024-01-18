هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام ريال مدريد - لينو (كأس الملك)
الخميس، 18 يناير 2024 - 23:30
لينو يفتتح أول أهداف الديربي لـ أتلتيكو 🔥⚽— SSC (@ssc_sports) January 18, 2024
أتلتيكو مدريد 1 × 0 ريال مدريد#ديربي_مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/tWCXmq4uYd
هدف البداية يشعل دربي العاصمة الإسبانية
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