هدف غانا الأول ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا)
الخميس، 18 يناير 2024 - 22:57
تصويبة قدوس تستقر في شباك الحارس الشناوي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/xpcNwpxdur
هدف غانا الأول ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا)
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