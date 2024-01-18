هدف غانا الأول ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا)

الخميس، 18 يناير 2024 - 22:57

1/18/2024 10:57:44 PM هدف غانا الأول ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا)

هدف غانا الأول ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا)

مصر أمم إفريقيا غانا محمد قدوس
نرشح لكم
هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام ريال مدريد - جريزمان (كأس الملك) ملخص تعادل مصر مع غانا 2-2 (أمم إفريقيا) هدف ريال مدريد الثاني أمام أتلتيكو مدريد - خوسيلو (كأس الملك) هدف أتلتيكو مدريد الثاني أمام ريال مدريد - موراتا (كأس الملك) هدف مصر الثاني ضد غانا - مصطفى محمد (أمم إفريقيا) هدف غانا الثاني ضد مصر - محمد قدوس (أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد غانا - عمر مرموش (أمم إفريقيا) هدف ريال مدريد الأول أمام أتلتيكو مدريد - أوبلاك (كأس الملك)
أخر الأخبار
محمد قدوس: ارتكبنا أخطاء طائشة ضد مصر.. لم نخرج من إفريقيا وهدفنا اللقب 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أنشيلوتي: أهدرنا العديد من الفرص.. وأتليتكو كان أفضل بدنيا بسبب أسبوع الراحة 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – طاقم تحكيم مصري يدير مباراة موريتانيا وأنجولا 28 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك 35 دقيقة | كويز في الجول
مواعيد مباريات الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة.. مجموعة مصر وكأس آسيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
6 أرقام تحدث لأول مرة بعد تعادل مع مصر مع غانا 10 ساعة | كوت ديفوار 2023
الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك 10 ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط 10 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 3 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم