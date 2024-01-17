هدف زامبيا الأول ضد الكونغو الديموقراطية - كينجس كانجوا (أمم إفريقيا)

حوار تريزيجيه عن مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا

ملخص فوز المغرب على تنزانيا 3-0 (أمم إفريقيا)

هدف المغرب الثالث ضد تنزانيا - يوسف النصيري (أمم إفريقيا)

هدف المغرب الثاني ضد تنزانيا - أوناحي (أمم إفريقيا)

هدف المغرب الأول في تنزانيا - رومان سايس (أمم إفريقيا)

ملخص فوز مالي على جنوب إفريقيا 2-0 (أمم إفريقيا 2023)

وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة