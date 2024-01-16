أهداف فوز يوفنتوس على ساسولو 3-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 23:45
يوفنتوس يفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة ويصل إلى النقطة 49 بفارق نقطتين عن إنتر متصدر الكالتشيو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2024
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#يوفنتوس_ساسولو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CNw8Vz0gVj
أهداف فوز يوفنتوس على ساسولو 3-0 (الدوري الإيطالي)
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