أهداف فوز يوفنتوس على ساسولو 3-0 (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس يفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة ويصل إلى النقطة 49 بفارق نقطتين عن إنتر متصدر الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#يوفنتوس_ساسولو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CNw8Vz0gVj