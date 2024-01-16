أهداف مباراة السعودية 2-1 عمان - (كأس آسيا)
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 22:30
- ملخص فوز ناميبيا على تونس 0/1 (أمم إفريقيا 2023)
- ملخص فوز بوركينا فاسو على موريتانيا 0/1 (أمم إفريقيا 2023)
- ملخص فوز العراق على إندونيسيا 3-1 (كأس آسيا)
أهداف مباراة السعودية 2-1 عمان - (كأس آسيا)
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