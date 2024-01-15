هدف السنغال الثالث في جامبيا - لامين كامارا (أمم إفريقيا)
الإثنين، 15 يناير 2024 - 18:20
⚽️🇸🇳 لامين كامارا يسجل الهدف الثاني له في مباراة السنغال أمام غامبيا#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/4Cfv2k3Qwe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
- هدف السنغال الأول ضد جامبيا - بابي جاي (أمم إفريقيا)
- هدف السنغال الثاني في جامبيا - لامين كامارا (أمم إفريقيا)
هدف رائع من كامارا
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