هدف السنغال الأول ضد جامبيا - بابي جاي (أمم إفريقيا)
الإثنين، 15 يناير 2024 - 16:49
باب جايي يمنح التقدم مبكراً للسنغال ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/bsT7klCSTG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
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