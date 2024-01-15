ملخص فوز ميلان على روما 3-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 15 يناير 2024 - 00:36
ميلان ينتصر على روما بنتيجة 3-1 ويقلص الفارق مع إنتر المتصدر إلى 9 نقاط في سباق صدارة لقب الكالتشيو 🔴⚫️— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 14, 2024
شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#ميلان_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/I2ezONzDnj
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ملخص فوز ميلان على روما 3-1 (الدوري الإيطالي)
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