هدف غانا الأول ضد كاب فيردي - ألكسندر دجيكو (أمم إفريقيا)
الأحد، 14 يناير 2024 - 23:25
غانا تعادل النتيجة من رأسية لا تصد #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/RGOM0O1st6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
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هدف غانا الأول ضد كاب فيردي - ألكسندر دجيكو (أمم إفريقيا)
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