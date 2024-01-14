تتويج ريال مدريد بـ لقب كأس السوبر الإسباني 2023-24
الأحد، 14 يناير 2024 - 23:19
تتويج الأبطال 🏆🇪🇸 ..#ريال_مدريد_برشلونة— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/S8kvwukbgL
تتويج ريال مدريد بـ لقب كأس السوبر الإسباني 2023-24
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