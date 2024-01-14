هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني)
الأحد، 14 يناير 2024 - 22:16
صاروخ ليفاندوفسكي 🚀#كأس_السوبر_الإسباني pic.twitter.com/xWAP6mwvaP— FilGoal (@FilGoal) January 14, 2024
تسديدة رائعة من البولندي
نرشح لكم
تتويج ريال مدريد بـ لقب كأس السوبر الإسباني 2023-24 ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الرابع ضد برشلونة - رودريجو (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني أمام توتنام - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)