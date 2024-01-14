هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني)
الأحد، 14 يناير 2024 - 22:07
فينيسيوس يسجل أول أهداف ريال مدريد 🔥⚽— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024
ريال مدريد 1 × 0 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/dxTHR9hMx4
انطلاقة مبكرة تشعل دقائق الكلاسيكو الأولى
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