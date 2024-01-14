ملخص تعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2 (أمم إفريقيا)
الأحد، 14 يناير 2024 - 21:47
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- هدف موزمبيق الأول في مصر - ويتي (أمم إفريقيا)
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ملخص تعادل منتخب مصر مع موزمبيق 2-2 (أمم إفريقيا)
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