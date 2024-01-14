هدف تعادل مصر ضد موزمبيق - محمد صلاح (أمم إفريقيا)
الأحد، 14 يناير 2024 - 21:02
محمد صلاح يعادل الكفة من علامة الجزاء #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ixTblENHvd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
هدف تعادل مصر ضد موزمبيق - محمد صلاح (أمم إفريقيا)
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