هدف مانشستر يونايتد الأول أمام توتنام - راسموس هويلوند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:10
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 14, 2024
Rasmus Højlund absolutely LASHES a strike into the top of the net! What a start for Man Utd!#beINPL #MUFC #THFC #MUNTOT pic.twitter.com/jHZBwjeOvm
انطلاقة قوية لقمة الشياطين الحمر على أولد ترافورد
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