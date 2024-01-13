هدف كوت ديفوار الثاني في غينيا بيساو (أمم إفريقيا)
السبت، 13 يناير 2024 - 23:39
مراوغة و"تشميسة" على الطائر تلخص هدف جان كراسو في مرمى غينيا بيساو #AFCON2023 pic.twitter.com/Sos5u6tynU— FilGoal (@FilGoal) January 13, 2024
كوت ديفوار تسجل الثاني
نرشح لكم
ركلة جزاء بيرسي تاو المهدرة مع جنوب إفريقيا ضد مالي (أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز ناميبيا على تونس 0/1 (أمم إفريقيا 2023) ملخص فوز بوركينا فاسو على موريتانيا 0/1 (أمم إفريقيا 2023) ملخص تعادل الجزائر أمام أنجولا 1-1 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر في أنجولا - بغداد بونجاح (أمم إفريقيا) هدف أنجولا في الجزائر - مابولولو (أمم إفريقيا) ملخص تعادل الكاميرون مع غينيا 1-1 (أمم إفريقيا) حوار مصطفى محمد عن تجربته الاحترافية ورفض العروض العربية
أخر الأخبار
النسور تُعاقب تاو 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023