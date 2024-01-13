أول هدف في أمم إفريقيا - سيكو فوفانا
السبت، 13 يناير 2024 - 22:22
سيكو فوفانا يفتتح سجل أهداف بطولة كأس أمم إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/yfrksfwiAP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024
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