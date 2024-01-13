أهداف بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات 3-0 (الدوري الألماني)
السبت، 13 يناير 2024 - 21:41
أهداف بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات 3-0 (الدوري الألماني)
نرشح لكم
هدف غانا الأول ضد كاب فيردي - ألكسندر دجيكو (أمم إفريقيا) ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني) هدف كاب فيردي الأول ضد غانا - جاميرو (أمم إفريقيا) هدف ريال مدريد الرابع ضد برشلونة - رودريجو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني)