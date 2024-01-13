هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 13 يناير 2024 - 20:05
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024
Bernardo Silva gets a delicious flick to a Kyle Walker cross and Man City take the lead!#beINPL #NUFC #MCFC pic.twitter.com/hNo49gly0U
- بالذكاء الاصطناعي.. شاهد حكايات السحر والشعوذة ولعنة استمرت 23 عاما في أمم إفريقيا
- وثائقي في الجول - كتاب التاريخ (1).. من "مصر بتلعب أصلا؟" إلى تكسير العربيات
- هدف فوز تشيلسي على فولام 1-0 (الدوري الإنجليزي)
هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
تتويج ريال مدريد بـ لقب كأس السوبر الإسباني 2023-24 ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الرابع ضد برشلونة - رودريجو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)