هدفا مباراة أستراليا 2-0 الهند - (كأس آسيا 2023)
السبت، 13 يناير 2024 - 16:24
📹 ملخص مباراة أستراليا والهند (2-0) | المنتخب الأسترالي يحقق فوزاً مستحقاً على الهند#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/8LWnI07COM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024
هدفا مباراة أستراليا 2-0 الهند - (كأس آسيا 2023)
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