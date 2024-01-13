أهداف فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 3-0 (الدوري الألماني)
السبت، 13 يناير 2024 - 00:18
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أهداف فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 3-0 (الدوري الألماني)
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