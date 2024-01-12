قائد فلسطين يؤدي قسم كأس آسيا 2023 بدلا من الهيدوس
الجمعة، 12 يناير 2024 - 18:41
🇶🇦🇵🇸 الهيدوس يمنح كابتن فلسطين شرف تأدية قسم البطولة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2024
على هامش افتتاح كأس آسيا قطر 2023 ™ منح كابتن منتخب قطر حسن الهيدوس شرف تأدية قسم البطولة نيابة عن جميع اللاعبين، لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط.
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قائد فلسطين يؤدي قسم كأس آسيا 2023 بدلا من الهيدوس
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