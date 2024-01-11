هدف برشلونة الثاني ضد أوساسونا - لامين جمال (السوبر الإسباني)
الخميس، 11 يناير 2024 - 22:58
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) January 11, 2024
لامين يضيف الهدف الثاني لبرشلونة ⚽️🔥#برشلونة_اوساسونا#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/sYRfCtkAmA
هدف برشلونة الثاني ضد أوساسونا - لامين جمال (السوبر الإسباني)
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