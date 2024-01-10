هدف ريال مدريد الخامس ضد أتليتكو مدريد - براهيم دياز (السوبر الإسباني)
الأربعاء، 10 يناير 2024 - 23:46
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
ريال مدريد ينهي المباراة بالهدف الخامس والقاتل 🔥⚽️
ريال مدريد 5- 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/0TvMCfqYeS
هدف ريال مدريد الخامس ضد أتليتكو مدريد - براهيم دياز (السوبر الإسباني)
نرشح لكم
تتويج ريال مدريد بـ لقب كأس السوبر الإسباني 2023-24 ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 4-1 (كأس السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الرابع ضد برشلونة - رودريجو (السوبر الإسباني) هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد برشلونة - فينيسيوس (السوبر الإسباني) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)